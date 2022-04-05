ЕС решил запустить сокращение финансирования Венгрии

Из-за подрыв стандартов верховенства права в блоке Европейская комиссия собирается запустить новый мощный механизм для сокращения финансирования Венгрии. Об этом сообщает Politico.

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"Мы отправили в Венгрию письмо с вопросами. Нам прислали ответы, мы тщательно их изучили и решили, что нужно перейти к следующему шагу, — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после просьбі предоставить информацию об опасениях в отношении верховенства закона.

Это произошло после победы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах. По мнению членов Еврокомисии, в течение нескольких лет Орбан консолидировал власть в своих руках.

В конце 2020 года блок создал новый механизм, который позволяет сокращать финансирование ЕС для стран-членов, где нарушения верховенства закона влияют или могут повлиять на бюджет Евросоюза.

Но до нынешних пор этот механизм еще ни разу не применялся.

Напомним, на прошедших 3 апреля 2022 года парламентских выборах в Венгрии в четвертый раз подряд одержала убедительную победу консервативная партия "Фидес", возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном и традиционно участвующая в выборах в блоке с Христианско-демократической народной партией. Таким образом, "Фидес" с Орбаном во главе останется по итогам новых выборов при власти на четвертый четырехлетний срок.

При этом лидеры некоторых государств ЕС считают, что Орбан проводит пропутинскую политику, в связи с чем Польша, Словакия и Чехия отказались участвовать во встрече "Вышеградской четверки" в Будапеште, выразив этим свой протест против венгерского премьер-министра Виктора Орбана.