Выборы в Венгрии: партия Орбана в четвертый раз получила две трети мест в парламенте

На прошедших 3 апреля парламентских выборах в Венгрии в четвертый раз подряд одержала убедительную победу консервативная партия "Фидес", возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном и традиционно участвующая в выборах в блоке с Христианско-демократической народной партией.

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Согласно предварительным данным Национальной избирательной комиссии Венгрии на основании обработки результатов с 99% участков, их альянс получил 53,3% голосов, поданных за партийные списки.

При этом объединённый список шести оппозиционных партий ("Демократическая коалиция", движение "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"), движение "Моментум", Венгерская социалистическая партия, "Политика может быть другой - Зелёная партия Венгрии" и "Диалог за Венгрию") получил лишь 34,5% голосов.

Эти альянсы получили соответственно 47 и 38 "списочных" мандатов (их система распределения не является строго пропорциональной)

Кроме того, 5%-ный барьер с 6,2% и 7 мандатами преодолело также ультраправое движение "Наша родина", созданное представителями радикального крыла партии "Йоббик" ввиду ее перехода к умеренным правоцентристским позициям.

Не прошла в парламент, набрав 3,3% голосов, пародийная абсурдистская Венгерская партия двухвостой собаки. Еще одно место в парламенте отойдет представителю немецкого национального меньшинства.

В то же время по мажоритарной системе абсолютную победу одержал блок "Фидес" и ХДНП, выиграв выборы в 88 округах из 106. Объединённая оппозиция победила только в 18, 16 из которых — в Будапеште. Таким образом, первые должны получить в сумме 135 депутатских мест, а вторые лишь 56.

Напомним, что на выборах и в 2018, и в 2014 году "Фидес" с ХДНП получили 133 мандата из 199. В 2010 году их коалиция получила также более двух третей депутатских мест — 263 из тогдашних 386. Таким образом, "Фидес" с Орбаном во главе останется по итогам новых выборов при власти на четвертый четырехлетний срок.