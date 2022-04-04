Вибори в Угорщині: партія Орбана вчетверте отримала дві третини місць у парламенті

На парламентських виборах в Угорщині, що пройшли 3 квітня, вчетверте поспіль здобула переконливу перемогу консервативна партія "Фідес", яку очолює прем'єр-міністр Віктор Орбан і яка традиційно бере участь у виборах у блоці з Християнсько-демократичною народною партією.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Згідно з попередніми даними Національної виборчої комісії Угорщини на підставі обробки результатів із 99% дільниць, їх альянс отримав 53,3% голосів, поданих за партійні списки.

При цьому об'єднаний список шести опозиційних партій ("Демократична коаліція", рух "За кращу Угорщину" ("Йоббік"), рух "Моментум", Угорська соціалістична партія, "Політика може бути іншою - Зелена партія Угорщини" та "Діалог за Угорщину") отримав лише 34,5% голосів.

Ці альянси отримали відповідно 47 і 38 "списочних" мандатів (їх система розподілу не є строго пропорційною)

Крім того, 5%-вий бар'єр з 6,2% та 7 мандатами подолав також ультраправий рух "Наша батьківщина", створений представниками радикального крила партії "Йоббік" через її переход до помірних правоцентристських позицій.

Не пройшла до парламенту, набравши 3,3% голосів, пародійна абсурдистська Угорська партія двохвостого собаки. Ще одне місце у парламенті відійде представнику німецької національної меншини.

У той же час за мажоритарною системою абсолютну перемогу здобув блок "Фідес" та ХДНП, вигравши вибори у 88 округах зі 106. Об'єднана опозиція перемогла лише у 18, 16 з яких – у Будапешті. Таким чином, перші мають отримати у сумі 135 депутатських місць, а другі лише 56.

Нагадаємо, що на виборах і в 2018, і в 2014 році "Фідес" з ХДНП отримали 133 мандати зі 199. У 2010 році їх коаліція отримала також понад дві третини депутатських місць — 263 з тодішніх 386. Таким чином, "Фідес" з Орбаном на чолі залишиться за підсумками нових виборів при владі на четвертий чотирирічний термін.