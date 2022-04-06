МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за "оскорбительных заявлений украинских властей относительно Будапешта"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что он вызвал украинского посла Любовь Непоп из-за того, что якобы "украинские лидеры оскорбляют Венгрию и ее демократию". Об этом Сийярто сообщил в своем Facebook.

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По его словам, с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину Венгрия осудила военную агрессию, заявила о поддержке суверенитета Украины. Он акцентировал внимание на том, что Венгрия "позволяет сотням тысяч беженцев, бегущих от войны, найти укрытие в их стране".

"В то же время безопасность Венгрии и венгерского народа для нас самая важная. Это не наша война, потому мы хотим оградиться от нее. Мы не готовы рисковать миром и безопасностью венгерского народа, потому не перевозим оружие и не голосуем за энергетические санкции", — сказал Сийярто.

Речь о том, что Венгрия не разрешает НАТО поставлять Украине оружие через свою территорию и отказывается вводить эмбарго на российские энергоносители, в то время как все другие страны ЕС готовятся к этому шагу.

Европейские лидеры уверены, что Венгрия хочет сохранить дружественные отношения с РФ, несмотря на войну в Украине. Накануне в стране прошли парламентские выборы, на которых в четвертый раз подряд одержала убедительную победу консервативная партия "Фидес", возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном. Его в ЕС считают политиком, который имеет дружественные отношения с главой страны-агрессора Владимиром Путиным.

В связи с этим в мире усомнились в верховенстве права и демократии в стране.

"Заявления о формировании тоталитарных систем и сомнения в воле венгерского народа неприемлемы! Украинским лидерам пора прекратить оскорблять Венгрию и учесть свободу венгерского народа", — высказался по этому поводу Сийярто.

Отметим, что после победы во время своей речи Орбан заявил, что в ходе предвыборной гонки его соперниками были Брюссель и президент Украины Владимир Зеленский.

Дело в том, что мировые лидеры требуют от Орбана определиться в своей позиции по поводу российско-украинской войны. В частности, к этому его призывал Зеленский.

В свою очередь Польша, Словакия и Чехия отказались участвовать во встрече "Вышеградской четверки" в Будапеште, выразив этим свой протест против Орбана, так как уверены, что он проводит пропутинскую политику.

Более того, из-за подрыва стандартов верховенства права в блоке Европейская комиссия собирается запустить новый мощный механизм для сокращения финансирования Венгрии. Отметим, что об этом решении задумались еще до начала полномасштабной войны между РФ и Украиной.

Еврокомиссия в ноябре 2021 года направила в Будапешт официальное письмо с просьбой предоставить информацию об опасениях о верховенстве права. Ответ Венгрии послужил принятию решения о сокращении финансирования страны.

Комиссия неоднократно привлекала Венгрию в суд ЕС из-за ее противоречивых действий. На этом фоне в 2018 году Европарламент инициировал процедуру по статье 7 – крайний шаг, который может привести к потере страной права голоса.