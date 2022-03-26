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Категория
Транспорт
Дата публикации

Венгрия отменила разрешения для украинских перевозчиков

Фото: Depositphotos

Венгрия разрешила украинским перевозчикам до 30 апреля осуществлять все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по безопасности транспорта.

В свою очередь служба выразила благодарность Министерству инноваций и технологий Венгрии за решение — это позволит украинским перевозчикам осуществлять все необходимые перевозки для обеспечения жизнеспособности страны и украинской экономики без привязки к разрешениям и дополнительным административным барьерам.

"Венгрия стала четвертой страной ЕС, которая ввела временный безразрешительный режим. Ранее Латвийская Республика разрешила все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений для украинских перевозчиков. Со своей стороны Словацкая Республика и Республика Болгария разрешили украинским перевозчикам без разрешений осуществлять какие-либо транзитные перевозки грузов и пассажиров на территорию своих стран", — говорится в сообщении Укртрансбезопасности.

Напомним, ранее на границе с Венгрией два КПП перешли на круглосуточный режим работы. Речь идет о пунктах пропуска "Звонковое" и "Косино".

Автор:
Илья Требор