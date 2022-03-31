РФ будет продавать газ только за рубли: Путин подписал указ

Глава Российской Федерации Владимир Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на видеообращение российского лидера.

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Согласно документу, страны, попавшие в список "недружественных", должны открыть счета в российских банках, чтобы осуществлять оплату за газ. Порядок вступит в силу 1 апреля.

Новые правила, которые диктует Кремль, касаются только поставок, которые осуществляет монополист "Газпром" по трубопроводам. Из документа следует, что уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа определен "Газпромбанк".

"Если недружественные страны не будут платить с 1 апреля в рублях, будем считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам, в таком случае действующие контракты будут остановлены", — сказал Путин.

Это означает, что Россия остановит поставки газа "недружественным странам", если те не примут ее условия.

При этом европейские компании сейчас получают газ по уже согласованным контрактам, и в них есть пункт о валюте, который предусматривает, что РФ продает газ за доллары или евро.

Ранее основные покупатели российского газа предупредили, что не собираются нарушать действующие контракты, поэтому будут покупать газ только за доллары или евро. Министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия.

В свою очередь Япония, крупнейший импортер российского СПГ в Азии, понятия не имеет, как Россия будет обеспечивать соблюдение этого требования. Министр финансов Шуничи Судзуки согласился с европейскими коллегами в том, что ультиматум России противоречит заключенным контрактам. В странах Евросоюза также уверены, что рассчитываться в рублях невозможно.