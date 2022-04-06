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Орбан пытается организовать переговоры Зеленского с Путиным — СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил лидеру Владимиру Путину провести в Будапеште переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Devdiscourse.
Возможно также, что в переговорах в Будапеште будут участвовать президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Напомним, на прошедших 3 апреля парламентских выборах в Венгрии в четвертый раз подряд одержала убедительную победу консервативная партия "Фидес", возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном и традиционно участвующая в выборах в блоке с Христианско-демократической народной партией.
При этом Орбан выступает против поставок оружия в Украину по своей территории и отказа от импорта газа и нефти из России.Подписывайтесь на наш Telegram канал
И даже после того, как Евросоюз отказался платить за российский газ рублями, Венгрия решила рассмотреть этот вопрос, хотя является членом ЕС.