Минимум 631 ракета была запущена из Беларуси по Украине

С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину из Беларуси по украинской территории была запущена как минимум 631 ракета.

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Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Первый пик запусков был зафиксирован 9 марта, в тот день было произведено минимум 35 ракетных пусков.

До начала апреля запуски шли по нарастающей день за днём, а наибольшей бомбардировке из Беларуси, Украина подверглась 1 апреля, в тот день ракеты запускали в прямом смысле каждые 10 минут, всего - не менее 56 боеголовок, которые прикрывали отступление армии РФ с территории Украины.

Запуски с территории Беларуси продолжаются по сей день. Последний пуск был вчера, 03 мая, в 11:35.

Отметим, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине.

Кроме того, в самые первые часы войны российские оккупанты заходили в Украину с территории Беларуси.

Напомним, с начала широкомасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Россия совершила более 1900 запусков ракет по Украине.

По оценкам Forbes, на запуск ракет оккупанты потратили уже не менее 7,5 миллиарда долларов.

Так, россияне выпустили 235 ракет "Калибр". Всего порядка 62% запусков пришлось на "Искандеры", 30% - на ракеты класса X и 8% - на "Точку-У".

По данным издания, "Точка-У" оценивается в $300 тысяч, стоимость "Калибра" — $6,5 млн в соответствии с экспортным контрактом с Индией в 2006 году. Ракеты класса Х-101 более современны и могут стоить дороже "Калибра".

Эксперты посчитали, что общая стоимость выпущенных ракет превышает годовые бюджеты всех субъектов РФ — кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.