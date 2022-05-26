Лукашенко приказал создать оперативное командование ВС на украинском направлении

Нелегитимный "президент" Беларуси Александр Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование Вооруженных сил страны на украинском направлении, заявив об "открытии нового фронта".

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Об этом он сообщил во время совещания с военным командованием, передает белорусское издание БелТА.

Известно, что белоруски лидер провел специальное совещание по вопросам обеспечения военной безопасности.

"К сожалению, открылось новое направление, мы не можем не уделять этому внимание. Нам немедленно необходимо создавать новое оперативное направление - южное крыло. Мы должны проводить эту ротацию, это мое жесткое требование, это условия военного времени, но пока без войны. Открылся новый фронт, и мы не можем не уделять ему внимание", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что видит, что на Беларусь якобы "будет оказываться военное давление через Польшу, Литву и Латвию".

Ранее самопровозглашенный президент РБ сказал, что чувствует, что война России против Украины пошла не по плану. Он подчеркнул, что якобыне столь погружен в эту "проблему", чтобы оценить ее ход.