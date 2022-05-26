Лукашенко наказав створити оперативне командування ЗС на українському напрямі

Нелегітимний "президент" Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився негайно створити оперативне командування Збройних сил країни на українському напрямі, заявивши про "відкриття нового фронту".

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Про це він повідомив під час наради із військовим командуванням, передає білоруське видання БелТА.

Відомо, що білоруський лідер провів спеціальну нараду з питань забезпечення військової безпеки.

"На жаль, відкрився новий напрямок, ми не можемо не приділяти цьому уваги. Нам негайно необхідно створювати новий оперативний напрямок - південне крило. Ми повинні проводити цю ротацію, це моя жорстка вимога, це умови воєнного часу, але поки що без війни. Відкрився новий фронт, і ми не можемо не приділяти йому уваги", - заявив Лукашенко.

Він додав, що бачить, що на Білорусь нібито "чинитиметься військовий тиск через Польщу, Литву та Латвію".

Раніше самопроголошений президент РБ сказав, що відчуває, що війна Росії проти України пішла не за планом. Він підкреслив, що нібито настільки занурений у цю "проблему", щоб оцінити її перебіг.