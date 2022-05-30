Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" вблизи украинской границы

Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" в Гомельской области (менее 50 км от границы с Украиной). Планируется, что учения пройдут с 22 июня по 1 июля.

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Об этом заявил военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов, сообщает агентство БелТА.

"В период учений будет ограничено движение по отдельным территориям, примыкающим к объектам вооруженных сил. Кроме того, запланированы мероприятия огневой подготовки на стрельбищах", - рассказал Кривоносов.

Кроме того, он сообщил, что в Жлобинском районе области с 28 июня по 16 июля запланированы военные сборы с военнообязанными, предназначенными в территориальные войска.

"В этот период будут отрабатываться вопросы организации охраны и обороны объектов территориальной обороны, выполнения мероприятий военного положения, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами", - рассказал Андрей Кривоносов.

Он подчеркнул, что такие сборы проводятся планово.

Отметим, нелегитимный "президент" Беларуси Александр Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование Вооруженных сил страны на украинском направлении, заявив об "открытии нового фронта".