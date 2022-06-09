США и Великобритания будут обучать украинских солдат использованию новых РСЗО

В США разработали план по обучению взвода украинских солдат использованию современной реактивной артиллерии залпового огня, что повышает вероятность того, что на Украину может быть отправлено больше оружия, пишет The Washington Post.

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По словам генерала армии, председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, план зависит от первоначальной группы украинских солдат, которые продемонстрируют его мастерство.

"Мы должны начать это с рациональной и продуманной программы, которая подготовит их к тому стандарту, при котором они станут эффективными. Было бы бесполезно просто бросить эту систему оружия в бой. Вы должны быть обучены этому, чтобы максимально эффективно использовать оружие как высокоточную систему", - сказал генерал армии.

Милли отметил, что британцы также будут тренировать взвод, что позволит украинским силам нарастить свою реактивную артиллерию.

Стоит отметить, что 7 июня в Пентагоне официально подтвердили поставки Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов.

Британия также пообещала предоставить Украине реактивные системы залпового огня M270 и большое количество снарядов M31A1 к ним.