Великобритания передаст Украине РСЗО M270 и снаряды к ним в качестве подарка

Великобритания бесплатно передаст Украине реактивные системы залпового огня M270 и большое количество снарядов M31A1 к ним, чтобы помочь ей защитить себя от российской агрессии, сообщается на сайте британского правительства.

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"Передовая система вооружения M270, которая может с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 80 км, существенно повысит боеспособность украинских сил. Решение Великобритании было тесно согласовано с решением США подарить вариант MLRS High Mobility Artillery Rocket System. Великобритания также поставит боеприпасы M31A1 в больших количествах", - говорится в сообщении.

Такое решение британский министр обороны Бен Уоллес принял в ответ на запросы Украины о предоставлении высокоточного оружия большей дальности для защиты от разрушительного воздействия российской тяжелой артиллерии, используемой на Донбассе.

"Великобритания поддерживает Украину в этой борьбе и играет ведущую роль в снабжении ее героических войск жизненно важным оружием, которое им необходимо для защиты страны от неспровоцированного вторжения... Эти мощные РСЗО позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого применения дальнобойной артиллерии, которую путинские войска без разбора применяли для уничтожения городов", - отметил чиновник.

Он добавил, что по мере изменения тактики России должна меняться и поддержка Украины, но если международное сообщество будет продолжать поддерживать Украины, то она сможет победить.

Также отмечается, что украинские военные пройдут в Великобритании обучение тому, как использовать подаренные пусковые установки, чтобы максимально повысить эффективность их использования.

"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия стирает с лица земли города и убивает ни в чем не повинных мирных жителей", - прокомментировал также это решение премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский очень надеялся на передачу Украине именно M270 по итогам встречи созываемой США контактной группы министров обороны ряда стран, которая прошла в конце мая.

Американские системы M270 рассчитаны на запуск за раз 12 ракет калибра 227 мм. Они были приняты на вооружение в США еще в 1983 году, а ныне находятся на вооружении также Великобритании, Турции, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Катара, Японии, Италии, Израиля, Греции, Германии, Франции, Финляндии, Египта и Бахрейна.