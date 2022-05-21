Зеленский ожидает решения о поставках в Украину американских РСЗО

Президент Владимир Зеленский ожидает от следующей встречи созываемой США контактной группы министров обороны ряда стран решения о передачи Украине систем MLRS (Multiple Launch Rocket System, ракетная система залпового огня).

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Как передает "Интерфакс-Украина", об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов, после переговоров с посетившим Киев премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

"Мы ждем позитива в отношении поставок MLRS. У меня нет секретов – мы обращаемся ко всем странам в отношении этих систем, благодаря которым Украина может перехватить инициативу. Все боятся, что Украина будет наступать на РФ. Хочу всем напомнить, что войну мы ведем на своей территории", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что даже, если кто-то привык к тому, что Донбасс оккупирован Россией и она раздала его жителям свои паспорта, то "это не очень хорошая привычка".

"Это наша территория, и мы идем шаг за шагом, чтобы освобождать нашу территорию. Я очень ожидаю, что на таких встречах такие решения будут приниматься. Я точно знаю, что РФ ведет переговоры, я бы их назвал угрожающими, на предмет передачи нам таких систем. Не надо бояться. Надо объединяться", - добавил украинский президент.

Отметим, что под англоязычной аббревиатурой MLRS подразумевается американская система M270, способная одновременно выпускать 12 ракет калибра 227 мм. В США такие системы были приняты на вооружение еще в 1983 году.

Ныне они находятся на вооружении также Великобритании, Турции, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Катара, Японии, Италии, Израиля, Греции, Германии, Франции, Финляндии, Египта и Бахрейна.

Напомним, что первая встреча Консультативной группы по обороне Украины, которую созвал министр обороны США Ллойд Остин, прошла на американской базе "Рамштайн" в Германии 26 апреля. Участие в ней приняли министры из более чем 40 стран. Следующая такая встреча должна будет пройти уже 23 мая.