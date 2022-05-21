Португалия поможет Украине восстановить разрушенные школы и детские сады

Европа будет активно реагировать на призывы Украины помочь в реконструкции инфраструктуры страны.

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Португалия может помочь Украине в восстановлении школ и детских садов. Об этом сообщил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы можем обещать украинскому правительству, что будем выступать в роли кураторов определенной географической зоны. Также я предложил президенту Зеленскому немного другое решение, мы можем выступать именно кураторами восстановления учебных заведений: школ и детских садов, поскольку у нас в этом есть очень большой опыт, и для нас очень важно инвестировать в будущее, обеспечивая отличное будущее украинцам на их земле", - сказал Кошта.

Он подчеркнул, что Европа будет очень активно реагировать именно на призывы реконструкции Украины.

"Мы с нашей стороны на двустороннем уровне, но также и в рамках всего ЕС должны действовать вместе, и мы таким образом сможем вместе строить нашу общую Европу", - добавил Кошта.

Напомним, что Португалия предоставит Украине до 250 млн евро финансовой поддержки.