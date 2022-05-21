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Премьер-министр Португалии Антониу Кошта приехал с рабочим визитом в Украину и заехал в Ирпень
Антониу Кошта приехал в Украину по приглашению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и в знак солидарности с Украиной и украинским народом.
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта приехал с рабочим визитом в Украину и заехал в Ирпень - полуразрушенный российскими оккупантами город на Киевщине.
"Никогда не забуду визит в Ирпень. Уровень разрушения и насилия огромный. Я стал свидетелем беспощадных, невыборочных и неоправданных атак", – написал он в Twitter.
Кошта подчеркнул, что война всегда затрагивает невинных людей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Семьям, у которых была здесь жизнь, работа, соседство, пришлось бросить все, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Больше всего меня поражает насилие против мирного населения", - сказал политик.
Напомним, что президент Польши Анджей Дуда в интервью польскому изданию рассказал, что 23 февраля 2022 года, когда он был в Киеве с визитом, Владимир Зеленский сказал, что Россия атакует Украину "в ближайшие несколько часов".