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Зеленский знал о намерении России атаковать Украину, — президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда в интервью польскому изданию Polska Times рассказал, что 23 февраля 2022 года, когда он был в Киеве с визитом, Владимир Зеленский сказал, что Россия атакует Украину "в ближайшие несколько часов".
"Я был в Киеве за несколько часов до нападения. И мы покинули Украину буквально за несколько часов до него. На прощание Владимир Зеленский сказал мне, что уверен, что Украина будет атакована в ближайшие несколько часов", – говорит он.
Тогда Зеленский сказал, что это должно было закончиться конфликтом, потому что никто не делает такой концентрации войск, как Россия.
По словам Дуды у Польши также была секретная информация о том, что этого нападения следовало ожидать.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что Польша будет лоббировать предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС.