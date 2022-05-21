Зеленский знал о намерении России атаковать Украину, — президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда в интервью польскому изданию Polska Times рассказал, что 23 февраля 2022 года, когда он был в Киеве с визитом, Владимир Зеленский сказал, что Россия атакует Украину "в ближайшие несколько часов".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Я был в Киеве за несколько часов до нападения. И мы покинули Украину буквально за несколько часов до него. На прощание Владимир Зеленский сказал мне, что уверен, что Украина будет атакована в ближайшие несколько часов", – говорит он.

Тогда Зеленский сказал, что это должно было закончиться конфликтом, потому что никто не делает такой концентрации войск, как Россия.

По словам Дуды у Польши также была секретная информация о том, что этого нападения следовало ожидать.

Напомним, что Польша будет лоббировать предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС.