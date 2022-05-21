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Зеленський знав про наміри Росії атакувати Україну, — президент Польщі Анджей Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю польському виданню Polska Times розповів, що 23 лютого 2022 року, коли він був у Києві з візитом, Володимир Зеленський сказав, що Росія атакує Україну "найближчими кількома годинами".
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"Я був у Києві за кілька годин до нападу. І ми залишили Україну буквально за кілька годин до нього. На прощання Володимир Зеленський сказав мені, що впевнений, що Україна буде атакована найближчими кількома годинами", – каже він.
Тоді Зеленський сказав, що це мало б закінчитися конфліктом, бо ніхто не робить такої концентрації військ, як Росія.
За словами Дуди, у Польщі також була секретна інформація про те, що цього нападу слід очікувати.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що Польща лобіюватиме надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС.