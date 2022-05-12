Президенти Словаччини та Польщі зустрінуться з колегами з інших країн ЄС, щоб прискорити членство України в Євросоюзі

Президент Польщі Анджей Дуда та президент Словаччини Зузана Чапутова мають намір зустрітися з лідерами інших країн ЄС, аби прискорити вступ України до Євросоюзу. Про це повідомляє словацьке видання Newsnow.

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"Для майбутнього і перспектив Європи, а також миру в Європі важливо говорити про позицію України щодо надання статусу кандидата. Це, звичайно, не означає автоматично повного членства, для якого мають бути дотримані критерії. Але статус кандидата ми вважаємо природним жестом у тій непростій. ситуації, в якій перебуває Україна. Причому, ще й у контексті її членства, що її зникає в Союзі", — цитує видання президента Польщі.

Чапутова додала, що поки що рано говорити про конкретні дати або порядок візитів. При цьому вона повідомила, що з деякими главами держав відбулися неофіційні контакти з цього питання.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що Україна не має бути членом Європейського Союзу, їй не можна пропонувати статус кандидата у червні 2022 року, як це планує зробити Європейська комісія.

Також під час звернення до Європейського парламенту у понеділок, 9 травня, президент Франції Еммануель Макрон виключив вступ України до Євросоюзу найближчим часом. А глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, говорячи про членство України в Євросоюзі, заявила, що не варто давати "порожні обіцянки" і вона не знає, коли наша країна зможе стати членом ЄС.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, якщо Україна не отримає статусу кандидата на членство в ЄС, це означає, що Європа намагається нас обдурити.

Зазначимо, українська влада підготувала відповіді на запитання анкети, яку має заповнити країна, яка претендує на входження до Європейського союзу.

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна у червні отримає статус кандидата у члени Євросоюзу.