Украина рассчитывает на получение статуса кандидата в члены ЕС в июне, - Зеленский

Президент Зеленский рассчитывает, что Украина в июне получит статус кандидата в члены Евросоюза.

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Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Сегодня мы сделали еще один шаг, очень важный и не просто формальный, на нашем пути в Европейский Союз. Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнить каждая страна, стремящаяся быть частью ЕС. Обычно на это уходят месяцы и месяцы. Но мы сделали все за считанные недели", - сказал Зеленский.

Он добавил, что рассчитывает в июне получить позитивный ответ относительно приобретения нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС.

Также Зеленский рассказал, что в понедельник разговаривал о европейской интеграции Украины с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Сегодня провел беседу с президентом Евросовета и главой Еврокомиссии. Поблагодарил их от имени всего украинского народа за внимание к нашим потребностям. Госпожа Урсула отметила, что поражена скоростью, с которой наши чиновники заполнили опросник. Я был рад услышать от нее, что наша скорость стимулирует Еврокомиссию действовать так же быстро", - сказал президент.

Напомним, украинские власти подготовили ответы на вопросы анкеты, которую должна заполнить страна, претендующая вхождение в Европейский союз.

Отметим, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украина не должна быть членом Европейского Союза, ей нельзя предлагать статус кандидата в июне 2022 года, как это планирует сделать Европейская комиссия.

Напомним, что 28 февраля Зеленский подписал заявку на приобретение Украиной членства в Евросоюзе в ускоренном порядке. 1 марта она была зарегистрирована, и началась процедура ее рассмотрения.

17 апреля украинская сторона окончательно заполнила опросник по вступлению в Евросоюз. Вскоре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает, что Украина получит статуса кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко прогнозирует, что Украина станет членом Европейского Союза в 2024 году, ведь украинская сторона стремительными темпами выполняет все требования для получения членства.