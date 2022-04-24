В МИД отреагировали на заявление Австрии о том, что Украине не стоит предлагать членство в ЕС

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление главы МИД Австрии Александра Шалленберга о том, что Украине не стоит предлагать членство в Евросоюзе.

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Спикер МИД Олег Николенко заявил, что украинская сторона разочарована такими словами австрийского дипломата и считает их недальновидными.

"Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины", - говорится в сообщении.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже отмечал, что украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств.

"Их необъективное восприятие реальности уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы, позволило России подрывать стабильность в ЕС и воплощать гибридную агрессию против европейских стран. Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало", - подчеркнули в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины.

"У Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС. Благодаря несокрушимой воле и смелости президента Украины и украинского народа Европа сегодня может жить в мире. Без преувеличений, наше государство стало форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, что министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украина не должна быть членом Европейского Союза, ей нельзя предлагать статус кандидата в июне 2022 года, как это планирует сделать Европейская комиссия.

Напомним, что 28 февраля Зеленский подписал заявку на приобретение Украиной членства в Евросоюзе в ускоренном порядке. 1 марта она была зарегистрирована, и началась процедура ее рассмотрения.

17 апреля украинская сторона окончательно заполнила опросник по вступлению в Евросоюз. Вскоре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает, что Украина получит статуса кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко прогнозирует, что Украина станет членом Европейского Союза в 2024 году, ведь украинская сторона стремительными темпами выполняет все требования для получения членства.