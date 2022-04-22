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Украина рассчитывает вступить в ЕС в 2024 году, — глава Минэкономики Свириденко
Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко прогнозирует, что Украина станет членом Европейского Союза в 2024 году, ведь украинская сторона стремительными темпами выполняет все требования для получения членства.
Свое мнение Свириденко высказала в блоге для "УП".
Украина начала ускоренно действовать в направлении вступления в ЕС, в блоке заявили, что поддерживают эту инициативу и также готовы принять нового члена по ускоренной процедуре. Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Уже 8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому Конституции Украины анкету для вступления в ЕС.
17 апреля украинская сторона окончательно заполнила опросник по вступлению в Евросоюз. Вскоре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает, что Украина получит статуса кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал