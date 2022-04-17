Шаг навстречу Евросоюзу: Украина полностью заполнила опросник по вступлению в ЕС

Украинская сторона окончательно заполнила опросник по вступлению в Евросоюз, которое глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен передала во время визита в Киев 9 апреля президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

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После получения документа Еврокомиссия будет готовить рекомендацию по выполнению Украиной копенгагенских критериев вступления в ЕС. Украина, в свою очередь, рассчитывает на обретение статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне этого года.

"Ожидаем, что рекомендация будет положительной, а дальше мяч будет на стороне государств-членов ЕС. В июне состоится заседание Европейского Совета, где мы ожидаем предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС", - написал Жовква.

По его словам, дальше должны начаться переговоры о вступлении. И когда Киев такие переговоры проведет, можно будет говорить о полноценном членстве Украины в Евросоюзе.

"Мы говорим об ускоренной процедуре. Мы не можем позволить себе 10-15-20 лет таких переговоров. Переговоры должны быть проведены быстро. Украина этого заслуживает, и большинство государств-членов ЕС нас в этом поддерживают", - добавил Жовква.