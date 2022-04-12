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Україна має отримати статус країни-кандидата до Євросоюзу не пізніше червня - Шмигаль

Україна має отримати статус країни-кандидата до Євросоюзу не пізніше червня - Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: пресслужба уряду

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що Україна набуде статусу кандидата на членство в Євросоюзі не пізніше червня 2022 року. Про це глава Кабміну повідомив під час звернення до українців 12 квітня.

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"Зустрілися з керівництвом ЄС у Києві та отримали опитувальник, який має заповнити, щоб набути статусу кандидата в членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року", - сказав Шмигаль.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн передала президенту Володимиру Зеленському Конституції України анкету для вступу до ЄС 8 квітня.

Зазначимо, що тимчасові рамки розгляду заявки України на членство в ЄС можуть бути значно меншими, ніж у звичайному випадку, якщо українська сторона оперативно надасть відповіді на запитання Європейської комісії.

Нагадаємо, Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Пізніше з такими ініціативами виступили Молдова та Грузія.

Автор:
Віта Молодан