У Європарламенті розповіли про терміни розгляду заявки України на членство у ЄС

Тимчасові рамки розгляду заявки України на членство в ЄС можуть бути значно меншими, ніж у звичайному випадку, якщо українська сторона оперативно надасть відповіді на запитання Європейської комісії.

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Про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Метсола в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи обіцянку, дану в ході виступу у Верховній Раді України 1 квітня сприяти отриманню Україною статусу кандидата, Метсола заявила, що тимчасові рамки розгляду заявки України на членство в Європейському Союзі будуть значно меншими, ніж в інших випадках, якщо українська сторона оперативно надасть відповіді на запитання Європейської комісії.

При цьому Метсола висловилася за подальшу підтримку України.

"Немає сумнівів, що ми не можемо більше вважати, що війну буде закінчено найближчим часом. Це більше не тільки про деескалацію, і має бути відповідна відповідь", — зазначила вона.

За її словами, зокрема, йдеться про постачання зброї та фінансову допомогу.

"В Україні нам сказали, і про це нам говорив і президент Зеленський, що є термінова необхідність у зброї, яка не надходить досить швидко. Я обговорила це з прем'єр-міністром Польщі. Та ще й фінансова допомога", — додала Метсола.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що висновки Європейської комісії щодо заявки України на членство у Європейському Союзі буде підготовлено протягом кількох місяців.

Нагадаємо, Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Пізніше з такими ініціативами виступили Молдова та Грузія.

Президенти восьми країн, які є членами Європейського Союзу, зробили офіційну публічну заяву, в якій закликали надати Україні статусу країни-кандидата до Євросоюзу.

Зазначимо, у ніч із 10 на 11 березня у Версалі відбувся саміт ЄС, на якому обговорювалася перспектива членства України у Євросоюзі. За підсумками саміту його учасники схвалили декларацію, в якій йдеться про намір і надалі зміцнювати зв'язки та партнерство з Україною, а ось про надання країні статусу кандидата на членство в ЄС не йдеться.