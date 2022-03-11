Лидеры ЕС приняли декларацию об Украине, в которой ничего не сказано о статусе кандидата на членство

В ночь с 10 на 11 марта в Версале состоялся саммит ЕС, на котором обсуждалась перспектива членства Украины в Евросоюзе. По итогам саммита его участники одобрили декларацию, в которой сказано о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, а вот о предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС речь не идет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Принятое решение по европерспективе Украины звучит следующим образом:

"Европейский Совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как отмечено в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года президент Украины, реализуя право Украины выбирать свою судьбу, подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз.

Совет ЕС без промедлений предложил Еврокомиссии подать свой вывод по поводу этого заявления в соответствии с положениями Договоров ЕС. Прямо сейчас, до утверждения этого вывода, мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину на ее европейском пути. Украина принадлежит к нашей европейской семье".

В документе нет ссылок на статью 49 Договора ЕС о процедуре присоединения к союзу, а также нет ни положительных, ни негативных упоминаний об ускоренной процедуре, о принятии по которой просила Украина.

При этом премьер Хорватии Андрей Пленкович сказал, что ускоренная процедура предусмотрена не будет.

"Мы согласовали очень хороший документ по Украине с позитивными сообщениями, которые выражают солидарность и поддержку. Также подчеркнули стремление Украины к европейскому пути как ответ на заявку на членство. Но есть процедура, это не происходит за ночь. Есть договор, статья, подача заявки, Совет ЕС отправляет заявку Еврокомиссии. Никто не вступает в ЕС за ночь", — сказал он.

А вот президент Литвы Гитанас Науседа остался доволен решением саммита ЕС по европерспективе Украины.

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь мы и украинцы должны сделать это быстро. Героическая украинская нация заслуживает знать, что ей рады в ЕС", — сообщил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Позже с такими инициативами выступили Молдова и Грузия.

Президенты восьми стран, которые являются членами Европейского Союза, сделали официальное публичное заявление, в котором призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз.