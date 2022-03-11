Лідери ЄС ухвалили декларацію про Україну, в якій нічого не сказано про статус кандидата на членство

У ніч з 10 на 11 березня у Версалі відбувся саміт ЄС, на якому обговорювалась перспектива членства України у Євросоюзі. За підсумками саміту його учасники схвалили декларацію, в якій йдеться про намір і надалі зміцнювати зв'язки та партнерство з Україною, а ось про надання країні статусу кандидата на членство в ЄС не йдеться.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Прийняте рішення щодо європерспективи України звучить так:

"Європейська Рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено у Угоді про асоціацію. 28 лютого 2022 року президент України, реалізуючи право України обирати свою долю, подав заявку України на вступ до Європейського Союзу.

Рада ЄС без зволікань запропонувала Єврокомісії подати свій висновок щодо цієї заяви відповідно до положень Договорів ЄС. Прямо зараз, до затвердження цього висновку, ми ще більше зміцнюватимемо наші зв'язки і поглиблюватимемо наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської родини.

У документі немає посилань на статтю 49 Договору ЄС про процедуру приєднання до союзу, а також немає ні позитивних, ні негативних згадок про прискорену процедуру, про ухвалення якої просила Україна.

При цьому прем'єр Хорватії Андрій Пленкович сказав, що прискорена процедура не передбачена.

"Ми погодили дуже хороший документ щодо України з позитивними повідомленнями, які виражають солідарність та підтримку. Також підкреслили прагнення України до європейського шляху як відповідь на заявку на членство. Але є процедура, це не відбувається за ніч. Є договір, стаття, подача заявки, Рада ЄС надсилає заявку Єврокомісії. Ніхто не вступає до ЄС за ніч", — сказав він.

А ось президент Литви Гітанас Науседа залишився задоволеним рішенням саміту ЄС щодо європерспективи України.

"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес розпочався. Тепер ми й українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує на знати, що їй раді в ЄС", — повідомив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Пізніше з такими ініціативами виступили Молдова та Грузія.

Президенти восьми країн, які є членами Європейського Союзу, зробили офіційну публічну заяву, в якій закликали надати Україні статусу країни-кандидата до Євросоюзу.