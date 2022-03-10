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Макрон скептично поставився до негайного вступу України до Євросоюзу
Президент Франції Еммануель Макрон висловив сумніви, що Україну слід прийняти в ЄС у той час, коли вона воює з Росією. Про це повідомляє BFM TV.
Перед початком європейського саміту у Версалі Макрон відповів на запитання журналістів щодо можливості вступу України до Євросоюзу.
Але він також сказав, що хоче надіслати "сильний сигнал" трьом країнам – Україні, Грузії та Молдові, які нещодавно подали заявки на членство.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Пізніше з такими ініціативами виступили Молдова та Грузія.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Президенти восьми країн, які є членами Європейського Союзу, зробили офіційну публічну заяву, в якій закликали надати Україні статусу країни-кандидата до Євросоюзу.