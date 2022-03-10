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Політика
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Макрон скептично поставився до негайного вступу України до Євросоюзу

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Еммануель Макрон. Фото з сайту 1 каналу

Президент Франції Еммануель Макрон висловив сумніви, що Україну слід прийняти в ЄС у той час, коли вона воює з Росією. Про це повідомляє BFM TV.

Перед початком європейського саміту у Версалі Макрон відповів на запитання журналістів щодо можливості вступу України до Євросоюзу.

"Чи можемо ми відкривати процедуру приєднання з воюючою країною? Я так не думаю", - заявив президент Франції.

Але він також сказав, що хоче надіслати "сильний сигнал" трьом країнам – Україні, Грузії та Молдові, які нещодавно подали заявки на членство.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Пізніше з такими ініціативами виступили Молдова та Грузія.

Президенти восьми країн, які є членами Європейського Союзу, зробили офіційну публічну заяву, в якій закликали надати Україні статусу країни-кандидата до Євросоюзу.

Автор:
Сергій Горєлов