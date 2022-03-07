ЄС має намір обговорити заявку України на членство найближчими днями

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявляє, що заявку України на членство в союзі буде обговорено найближчими днями. Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Солідарність, дружба та безпрецедентна допомога ЄС Україні непохитні. Найближчими днями ми обговоримо заявку України на членство", — написав він.

Мішель також зазначив, що підтримує постійний тісний контакт з українським президентом Володимиром Зеленським і що ЄС твердо стоїть на боці України у зусиллях щодо полегшення гуманітарних страждань, спричинених російською агресією, та забезпечення ядерної безпеки.

Нагадаємо, що 28 лютого Зеленський підписав заявку на набуття Україною членства у Євросоюзі у прискореному порядку. 1 березня вона була зареєстрована, і почалася процедура її розгляду.

Тоді ж Європейський парламент, заслухавши зокрема виступ Зеленського через відеозв'язок, проголосував за резолюцію про російську агресію проти України, в якій закликав інститути ЄС працювати над тим, щоб надати Україні статус кандидата в члени союзу.

Пізніше віце-президент Європейської комісії з міжвідомчих відносин та прогнозування Марош Шефчович заявив, що в ЄС хочуть, щоб Україна "якнайшвидше стала членом ЄС".

Зазначимо при цьому, що після того, як вступити до ЄС у прискореному порядку офіційно захотіла Україна, заявки на членство подали також Молдова й Грузія.