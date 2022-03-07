ЕС намерен обсудить заявку Украины на членство в ближайшие дни

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявляет, что заявка Украины на членство в союзе будет обсуждена в ближайшие дни. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС Украине непоколебимы. В ближайшие дни мы обсудим заявку Украины на членство", — написал он.

Мишель также отметил, что поддерживает постоянный тесный контакт с украинским президентом Владимиром Зеленским и что ЕС твердо стоит на стороне Украины в усилиях по облегчению гуманитарных страданий, вызванных российской агрессией, и обеспечению ядерной безопасности.

Напомним, что 28 февраля Зеленский подписал заявку на приобретение Украиной членства в Евросоюзе в ускоренном порядке. 1 марта она была зарегистрирована, и началась процедура ее рассмотрения.

Тогда же Европейский парламент, заслушав, в частности, выступление Зеленского по видеосвязи, проголосовал за резолюцию о российской агрессии против Украины, в которой призвал институты ЕС работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата в члены союза.

Позже вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович заявил, что в ЕС хотят, чтобы Украина "как можно скорее стала членом ЕС".

Отметим при этом, что после того, как вступить в ЕС в ускоренном порядке официально захотела Украина, заявки на членство подали также власти Молдовы и Грузии.