Вице-президент Еврокомиссии Шефчович: "Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее стала членом ЕС"

Европейский союз хочет, чтобы Украина стала его членом "как можно скорее", заявил во время брифинга вице-президент Еврокомиссии Марош Шефкович, передает Reuters

Европейский союз хочет, чтобы Украина стала его членом "как можно скорее", заявил во время брифинга вице-президент Еврокомиссии Марош Шефкович.

"Пришло время подать сигнал о том, что украинский народ — один из европейских народов, и мы хотим, чтобы они как можно скорее вошли (в ЕС – Delo.ua)", — сказал он, но добавив, что на данный момент Евросоюзу необходимо сосредоточиться на краткосрочных мерах, связанных с войной.

В то же время он добавил, что для ЕС сейчас самое главное — помочь Украине победить в войне с РФ.

Напомним, после начала войны России с Украиной президент Владимир Зеленский подписал официальное заявление о вступлении в ЕС. Еще до этого президенты восьми стран-членов ЕС — Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении — опубликовали открытое письмо, призывающее блок предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

1 марта Европарламент проголосовал "за" резолюцию, в которой призвал институции Европейского Cоюза работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Через несколько дней после этого как Грузия и Молдова подали аналогичные заявки.