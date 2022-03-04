Віце-президент Єврокомісії Шефчович: "Ми хочемо, щоб Україна якнайшвидше стала членом ЄС"

Європейський союз хоче, щоб Україна стала його членом "якнайшвидше", заявив під час брифінгу віце-президент Єврокомісії Марош Шефкович, передає Reuters.

Європейський союз хоче, щоб Україна стала його членом "якнайшвидше", заявив під час брифінгу віце-президент Єврокомісії Марош Шефкович.

"Настав час подати сигнал про те, що український народ — один із європейських народів, і ми хочемо, щоб вони якнайшвидше увійшли (у ЄС – Delo.ua)", — сказав він, але додавши, що наразі Євросоюзу необхідно зосередитися на короткострокових заходах, пов'язаних із війною.

Водночас, він додав, що для ЄС зараз найголовніше — допомогти Україні перемогти у війні з РФ.

Нагадаємо, після початку війни Росії з Україною президент Володимир Зеленський підписав офіційна заява про вступ до ЄС. Ще до цього президенти восьми країн-членів ЄС – Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії опублікували відкритий лист, який закликає блок надати Україні статусу кандидата в члени ЄС.

1 березня Європарламент проголосував "за" резолюцію, в якій закликав інституції Європейського Союзу працювати над тим, щоб надати Україні статусу кандидата в ЄС.

Через кілька днів після цього Грузія та Молдова подали аналогічні заявки.