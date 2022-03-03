Прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі підписав заявку на вступ його країни до ЄС

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі 3 березня поставив підпис під заявкою на вступ його країни до Європейського Союзу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Грузії.

"Сьогодні ввечері Гарібашвілі підписав заявку на членство в Європейському Союзі, тим самим відкривши нову, кращу главу, заслужену нашою країною, оскільки ми століттями дотримувалися принципів демократії та свободи", — зазначили в МЗС.

Гарібашвілі зазначив, що Грузія прагне стати "повноцінним членом європейської родини".

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі та голова парламентського комітету з міжнародних відносин Ніколоз Самхарадзе ще в середу, 2 березня, заявили, що у четвер Грузія офіційно подасть заявку на членство в ЄС.

Заявка Грузії на вступ до європейського блоку прозвучала на тлі прагнення України прискорити розгляд заявки на членство.

Після початку війни Росії з Україною президент Володимир Зеленський підписав офіційну заяву про вступ до ЄС. Ще до цього президенти восьми країн-членів ЄС — Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії — опублікували відкритий лист, який закликає блок надати Україні статусу кандидата в члени ЄС.

1 березня Європарламент проголосував "за" резолюцію, в якій закликав інституції Європейського Союзу працювати над тим, щоб надати Україні статусу кандидата в ЄС.