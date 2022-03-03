Премьер-министр Грузии Гарибашвили подписал заявку на вступление его страны в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 3 марта поставил подпись под заявкой на вступление его страны в Европейский Союз.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Грузии.

"Сегодня вечером Гарибашвили подписал заявку на членство в Европейском Союзе, тем самым открыв новую, лучшую главу, заслуженную нашей страной, поскольку мы веками следовали принципам демократии и свободы," — отметили в МИД.

Гарибашвили отметил, что Грузия стремится стать "полноценным членом европейской семьи".

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили и председатель парламентского комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе еще в среду, 2 марта, заявили, что в четверг Грузия официально подаст заявку на членство в ЕС.

Заявка Грузии на вступление в европейский блок прозвучала на фоне стремления Украины ускорить рассмотрение своей заявки на членство.

После начала войны России с Украиной президент Владимир Зеленский подписал официальное заявление о вступлении в ЕС. Еще до этого президенты восьми стран-членов ЕС — Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении — опубликовали открытое письмо, призывающее блок предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

1 марта Европарламент проголосовал "за" резолюцию, в которой призвал институции Европейского Cоюза работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата в ЕС.