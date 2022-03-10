Макрон скептически отнесся к немедленному вступлению Украины в Евросоюз

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал сомнения в том, что Украину следует принять в ЕС в то время, как она воюет с Россией. Об этом сообщает BFM TV.

Перед началом европейского саммита в Версале Макрон ответил на вопрос журналистов о возможности вступлении Украины в Евросоюз.

"Можем ли мы открывать процедуру присоединения с воюющей страной? Я так не думаю", — заявил президент Франции.

Но он также сказал, что хочет послать "сильный сигнал" трем странам – Украине, Грузии и Молдове, недавно подавшим заявки на членство.

Напомним, президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Позже с такими инициативами выступили Молдова и Грузия.

Президенты восьми стран, которые являются членами Европейского Союза, сделали официальное публичное заявление, в котором призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз.