В Европарламенте рассказали о сроках рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС

Временные рамки рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС могут быть значительно меньшими, чем в обычном случае, если украинская сторона оперативно предоставит ответы на вопросник Европейской комиссии.

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Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Метсола в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Комментируя обещание, данное в ходе выступления в Верховной Раде Украины 1 апреля содействовать получению Украиной статуса кандидата, Метсола заявила, что временные рамки рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском Союзе будут значительно меньшими, чем в других случаях, если украинская сторона оперативно предоставит ответы на вопросник Европейской комиссии.

Метсола обратила внимание на тот факт, что статус кандидата дает стране доступ ко многим программам Европейского Союза.

"Быть кандидатом — это огромный объем помощи, который страна может получить в плане инфраструктуры, сплоченности, образовательных программ, доступу ко всем другим программам ЕС и т.д. И это начнется немедленно, что также пошлет сигнал Украине, что мы серьезны", — заявила она.

Глава Европарламента отметила, что есть огромный интерес отдельных мэров в разных городах Европы финансово помочь в реконструкции украинских городов.

При этом Метсола высказалась за дальнейшую поддержку Украины.

"Нет сомнений, что мы не можем больше полагать, что война будет закончена в ближайшее время. Это больше не только о деэскалации, и должен быть соответствующий ответ", — отметила она.

По ее словам, в частности, речь идет о поставках оружия и о финансовой помощи.

"В Украине нам сказали, и об этом нам говорил и президент Зеленский, что есть срочная необходимость в оружии, которое не поступает достаточно быстро. Я обсудила это с премьер-министром Польши. И еще финансовая помощь", — добавила Метсола.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вывод Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе будет подготовлен на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Позже с такими инициативами выступили Молдова и Грузия.

Президенты восьми стран, которые являются членами Европейского Союза, сделали официальное публичное заявление, в котором призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз.

Отметим, в ночь с 10 на 11 марта в Версале состоялся саммит ЕС, на котором обсуждалась перспектива членства Украины в Евросоюзе. По итогам саммита его участники одобрили декларацию, в которой сказано о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, а вот о предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС речь не идет.