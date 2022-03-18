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Еврокомиссия подготовит вывод относительно членства Украины в ЕС в течение нескольких месяцев — Зеленский
Вывод Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе будет подготовлен на протяжении нескольких месяцев.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Был предметный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Вывод ЕК относительно заявки Украины на членство в ЕС будет подготовлен на протяжении нескольких месяцев. Правительству и ЕК дано поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели", — отметил Зеленский.
В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Владимиром Зеленским заявила, что европейский путь Украины уже начался.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Я заверила президента Зеленского в непрерывной поддержке ЕС. Европейский путь Украины начался. Такие времена требуют дальновидности, устойчивости и выносливости, чтобы делать один трудный шаг за другим. Еврокомиссия будет двигаться вперед по этому пути", — написала Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Позже с такими инициативами выступили Молдова и Грузия.
Президенты восьми стран, которые являются членами Европейского Союза, сделали официальное публичное заявление, в котором призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз.
Отметим, в ночь с 10 на 11 марта в Версале состоялся саммит ЕС, на котором обсуждалась перспектива членства Украины в Евросоюзе. По итогам саммита его участники одобрили декларацию, в которой сказано о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, а вот о предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС речь не идет.