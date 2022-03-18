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Єврокомісія підготує висновок щодо членства України в ЄС протягом кількох місяців — Зеленський

Єврокомісія підготує висновок щодо членства України в ЄС протягом кількох місяців
Єврокомісія підготує висновок щодо членства України в ЄС протягом кількох місяців

Висновок Європейської комісії щодо заявки України на членство у Європейському Союзі буде підготовлено протягом кількох місяців.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Була предметна розмова з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлено протягом кількох місяців. Уряду та ЄК дано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети", — зазначив Зеленський.

У свою чергу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у розмові з президентом Володимиром Зеленським заявила, що європейський шлях України вже розпочався.

"Я запевнила президента Зеленського у безперервній підтримці ЄС. Європейський шлях України розпочався. Такі часи вимагають далекоглядності, стійкості та витривалості, щоб робити один важкий крок за іншим. Єврокомісія рухатиметься вперед цим шляхом", — написала Урсула фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Пізніше з такими ініціативами виступили Молдова та Грузія.

Президенти восьми країн, які є членами Європейського Союзу, зробили офіційну публічну заяву, в якій закликали надати Україні статусу країни-кандидата до Євросоюзу.

Зазначимо, у ніч із 10 на 11 березня у Версалі відбувся саміт ЄС, на якому обговорювалася перспектива членства України у Євросоюзі. За підсумками саміту його учасники схвалили декларацію, в якій йдеться про намір і надалі зміцнювати зв'язки та партнерство з Україною, а ось про надання країні статусу кандидата на членство в ЄС не йдеться.

Автор:
Світлана Манько