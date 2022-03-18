Єврокомісія підготує висновок щодо членства України в ЄС протягом кількох місяців — Зеленський

Висновок Європейської комісії щодо заявки України на членство у Європейському Союзі буде підготовлено протягом кількох місяців.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Була предметна розмова з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлено протягом кількох місяців. Уряду та ЄК дано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети", — зазначив Зеленський.

Мав предметну розмову з Президентом ЄК @vonderleyen. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в #ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2022

У свою чергу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у розмові з президентом Володимиром Зеленським заявила, що європейський шлях України вже розпочався.

"Я запевнила президента Зеленського у безперервній підтримці ЄС. Європейський шлях України розпочався. Такі часи вимагають далекоглядності, стійкості та витривалості, щоб робити один важкий крок за іншим. Єврокомісія рухатиметься вперед цим шляхом", — написала Урсула фон дер Ляйєн.

Я запевнила Президента @ZelenskyyUa у безперервній підтримці ЄС.



Європейський шлях України розпочався.



Такі часи вимагають далекоглядності, стійкості та витривалості, щоб робити один важкий крок за іншим.



@EU_Commission рухатиметься вперед цим шляхом. pic.twitter.com/0lRgmyHrMN — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2022

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Пізніше з такими ініціативами виступили Молдова та Грузія.

Президенти восьми країн, які є членами Європейського Союзу, зробили офіційну публічну заяву, в якій закликали надати Україні статусу країни-кандидата до Євросоюзу.

Зазначимо, у ніч із 10 на 11 березня у Версалі відбувся саміт ЄС, на якому обговорювалася перспектива членства України у Євросоюзі. За підсумками саміту його учасники схвалили декларацію, в якій йдеться про намір і надалі зміцнювати зв'язки та партнерство з Україною, а ось про надання країні статусу кандидата на членство в ЄС не йдеться.