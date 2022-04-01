Евросоюз намерен признать Украину кандидатом в члены ЕС, - глава Европарламента Мецола

Евросоюз как можно быстрее признает Украину кандидатом в члены ЕС и примет участие в восстановлении страны после войны. Об этом 1 апреля заявила президент Европарламента Роберта Мецола во время брифинга в кулуарах Верховной Рады.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента", - сказал глава Европарламента Роберта Мецола.

Кроме того, она отметила, что Евросоюз приложит все усилия, чтобы отстроить украинские города и села, пострадавшие и уничтоженные в результате российской агрессии.

Европа, по словам Мецола, признает войну РФ против Украины, как вторжение в Европу и в весь цивилизованный мир.

"Хочу сказать от имени всех европейских народов, которые составляют семью Европарламента, что мы поражены, восхищены, вдохновляемся мужеством украинского народа, храбростью украинского войска, вашей стойкостью. Парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента", - сказала глава Европарламента, комментируя отражение Украиной Российских военных атак.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что вывод Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе будет подготовлен на протяжении нескольких месяцев.

28 февраля Зеленский подписал заявку на приобретение Украиной членства в Евросоюзе в ускоренном порядке. 1 марта она была зарегистрирована, и началась процедура ее рассмотрения.

В ночь с 10 на 11 марта в Версале состоялся саммит ЕС, на котором обсуждалась перспектива членства Украины в Евросоюзе. По итогам саммита его участники одобрили декларацию, в которой сказано о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, а вот о предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС речь не идет.