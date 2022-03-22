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В Италии поддержат заявку Украины на членство в ЕС, — премьер-министр страны Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги публично поддержал вступление Украины в Европейский Союз. Его слова передает издание Financial Times.
Драги решительно осудил Кремль за "намерение провести экспансию" и отметил героическое сопротивление украинского народа российскому вторжению.
Такое заявление глава итальянского правительства сделал после того, как президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Италии.
"Италия хочет, чтобы Украина вступила в ЕС. Я хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия поддерживает Украину в этом процессе", — сказал Драги.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он уверен, что Украина сейчас защищает не только свою независимость, но и свободу стран Евросоюза.
Драги повторил, что Рим полон решимости поддержать "путь большей близости между Украиной и Европой".
Ранее Зеленский сообщил, что вывод Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе будет подготовлен на протяжении нескольких месяцев.
Напомним, президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Сразу же после этого президенты восьми стран, которые являются членами Европейского Союза, сделали официальное публичное заявление, в котором призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз.