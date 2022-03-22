В Італії підтримають заявку України на членство в ЄС, — прем'єр-міністр країни Драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі публічно підтримав вступ України до Європейського Союзу. Його слова передає газета Financial Times.

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Драгі рішуче засудив Кремль за "намір провести експансію" та відзначив героїчний опір українського народу російському вторгненню.

Таку заяву глава італійського уряду зробив після того, як президент України Володимир Зеленський виступив у парламенті Італії.

"Італія хоче, щоб Україна вступила до ЄС. Я хочу сказати президенту Зеленському, що Італія підтримує Україну у цьому процесі" — сказав Драгі.

Він упевнений, що Україна зараз захищає не лише свою незалежність, а й свободу країн Євросоюзу.

Драгі повторив, що Рим сповнений рішучості підтримати "шлях більшої близькості між Україною та Європою".

Раніше Зеленський повідомив, що виведення Європейської комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі буде підготовлено протягом кількох місяців.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Відразу після цього президенти восьми країн, які є членами Європейського Союзу, зробили офіційну публічну заяву, в якій закликали надати Україні статус країни-кандидата до Євросоюзу.