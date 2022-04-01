Євросоюз має намір визнати Україну кандидатом у члени ЄС, - глава Європарламенту Мецола

Євросоюз якнайшвидше визнає Україну кандидатом у члени ЄС та візьме участь у відновленні країни після війни. Про це 1 квітня заявила президент Європарламенту Роберта Мецола під час брифінгу у кулуарах Верховної Ради.

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"Україну визнаємо кандидатом на вступ до ЄС офіційно та швидко. Це я обіцяю вам від Європейського парламенту", - сказав глава Європарламенту Роберта Мецола.

Крім того, вона зазначила, що Євросоюз докладе всіх зусиль, щоб відбудувати українські міста та села, які постраждали та знищені внаслідок російської агресії.

Європа, за словами Мецола, визнає війну РФ проти України як вторгнення до Європи та у весь цивілізований світ.

"Хочу сказати від імені всіх європейських народів, які складають сім'ю Європарламенту, що ми вражені, захоплені, надихаємося мужністю українського народу, хоробрістю українського війська, вашою стійкістю. Парламентська демократія отримала другий подих у Європі завдяки подвигу українського народу та діям українського парламенту", - сказала глава Європарламенту, коментуючи відбиття Україною Російських військових атак.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що виведення Європейської комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі буде підготовлено протягом кількох місяців.

28 лютого Зеленський підписав заявку на набуття Україною членства у Євросоюзі у прискореному порядку. 1 березня вона була зареєстрована і почалася процедура її розгляду.

У ніч із 10 на 11 березня у Версалі відбувся саміт ЄС, на якому обговорювалась перспектива членства України у Євросоюзі. За підсумками саміту його учасники схвалили декларацію, в якій йдеться про намір і надалі зміцнювати зв'язки та партнерство з Україною, а ось про надання країні статусу кандидата на членство в ЄС не йдеться.