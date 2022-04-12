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Украина должна получить статус страны-кандидата в Евросоюз не позднее июня - Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Украина получит статуса кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года. Об этом глава Кабмина сообщил во время обращения к украинцам 12 апреля.
"Встретились с руководством ЕС в Киеве и получили опросник, который должен заполнить, чтобы получить статус кандидата в членство в ЕС. Начали работать над ним. Ожидаем, что такой статус Украина сможет получить уже не позднее июня этого года", - сказал Шмыгаль.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому Конституции Украины анкету для вступления в ЕС 8 апреля.
Отметим, что временные рамки рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС могут быть значительно меньшими, чем в обычном случае, если украинская сторона оперативно предоставит ответы на вопросник Европейской комиссии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Позже с такими инициативами выступили Молдова и Грузия.