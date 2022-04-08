Фон дер Ляен передала Зеленскому анкету для вступления Украины в ЕС

Киев посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая передала гаранту Конституции Украины анкету для вступления в ЕС. Об этом сообщает Офис президента.

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"Мы даем вам положительный ответ на ваш запрос. В этой папке основание для наших дискуссий в ближайшие недели. Ваш путь в ЕС начинается", — сказала на брифинге Урсула фон дер Ляен.

Глава Еврокомиссии передала анкету, заполнение которой является одним из этапов на пути вступления в ЕС.

"Спасибо Урсула, мы справимся через неделю", — ответил Зеленский.

Причем временные рамки рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС могут быть значительно меньшими, чем в обычном случае, если украинская сторона оперативно предоставит ответы на вопросник Европейской комиссии.

Напомним, Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Позже с такими инициативами выступили Молдова и Грузия.