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Фон дер Ляєн передала Зеленському анкету для вступу України до ЄС

ляєн та зеленський
Фон дер Ляєн та Зеленський. Фото: скріншот відео

Київ відвідала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка передала гаранту Конституції України анкету для вступу до ЄС. Про це повідомляє Офіс президента.

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"Ми даємо вам позитивну відповідь на ваш запит. У цій папці основа для наших дискусій найближчими тижнями. Ваш шлях до ЄС починається", - сказала на брифінгу Урсула фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії передала анкету, заповнення якої є одним із етапів на шляху вступу до ЄС.

"Дякую Урсулу, ми впораємося за тиждень", - відповів Зеленський.

Причому тимчасові рамки розгляду заявки України на членство в ЄС можуть бути значно меншими, ніж у звичайному випадку, якщо українська сторона оперативно надасть відповіді на запитання Європейської комісії.

Нагадаємо, Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Пізніше з такими ініціативами виступили Молдова та Грузія.

Автор:
Сергій Горєлов