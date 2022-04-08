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Фон дер Ляєн передала Зеленському анкету для вступу України до ЄС
Київ відвідала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка передала гаранту Конституції України анкету для вступу до ЄС. Про це повідомляє Офіс президента.
"Ми даємо вам позитивну відповідь на ваш запит. У цій папці основа для наших дискусій найближчими тижнями. Ваш шлях до ЄС починається", - сказала на брифінгу Урсула фон дер Ляєн.
Глава Єврокомісії передала анкету, заповнення якої є одним із етапів на шляху вступу до ЄС.
"Дякую Урсулу, ми впораємося за тиждень", - відповів Зеленський.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Причому тимчасові рамки розгляду заявки України на членство в ЄС можуть бути значно меншими, ніж у звичайному випадку, якщо українська сторона оперативно надасть відповіді на запитання Європейської комісії.
Нагадаємо, Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Пізніше з такими ініціативами виступили Молдова та Грузія.