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Крок назустріч Євросоюзу: Україна повністю заповнила опитувальник зі вступу до ЄС
Українська сторона остаточно заповнила опитувальник зі вступу до Євросоюзу, який голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала під час візиту до Києва 9 квітня президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомив замголови Офісу президента Ігор Жовква.
Опісля отримання документа Єврокомісія готуватиме рекомендацію щодо виконання Україною копенгагенських критеріїв вступу до ЄС. Україна, у свою чергу, розраховує на набуття статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу вже в червні цього року.
"Чекаємо, що рекомендація буде позитивною, а далі м'яч буде на стороні держав-членів ЄС. У червні відбудеться засідання Європейської Ради, де ми очікуємо надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС", – написав Жовква.
За його словами, далі мають розпочатись переговори про вступ. І коли Київ такі переговори проведе, можна буде вже говорити про повноцінне членство України в Євросоюзі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми говоримо про прискорену процедуру. Ми не можемо дозволити собі 10-15-20 років таких переговорів. Переговори мають бути проведені швидко. Україна на це заслуговує, і більшість держав-членів ЄС нас у цьому підтримують", – додав Жовква.