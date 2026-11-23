АТ “Укрнафта” розбудовує окремий сервісний напрям із дослідження свердловин та пластових флюїдів, який працюватиме як для власних потреб, так і для зовнішніх замовників.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії.

Упродовж 2024–2026 років підприємство системно замінює застаріле обладнання радянського зразка на сучасні технологічні рішення від світових виробників, а завершити перший етап модернізації планує у 2027 році.

Зокрема, парк поповнився 59 глибинними автономними манометрами канадського виробництва, 56 гирловими манометрами німецько-українського виробництва та двома комплектами глибинних пробовідбірників із Німеччини. Також компанія придбала у США чотири комплексні автономні прилади типу PLT і 24 комплекси ехолот-динамографів.

"Окремо розвиваємо лабораторну експертизу. Наші фахівці вже працюють з установкою Visual Fluid-Eval (PVT) від французької Vinci Technologies – єдиною в Україні для дослідження газоконденсатних систем", – додали в компанії.

За словами голови правління "Укрнафти" Богдана Кукури, зазначена установка дає можливість відтворювати пластові умови та аналізувати поведінку нафти й газоконденсату. Це дає точніші дані для технічних рішень і підвищує якість роботи зі свердловинами та родовищами.

Як наслідок, "Укрнафта" отримує не просто новий парк приладів, а повноцінну компетенцію, яку може використовувати і всередині компанії, і як окрему ринкову послугу, доповнив Кукура.

Нагадаємо, "Укрнафта" створює власний хаб для перевірки та підготовки бурильних труб. Компанія планує ремонтувати використані труби й повертати їх у роботу, щоб менше залежати від зовнішніх підрядників.