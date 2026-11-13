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Грецька компанія безкоштовно передасть "Укрнафті" обладнання для газової інфраструктури

Богдан Кукура, представники Укрнафти та GEK TERNA
У Варшаві "Укрнафта" та GEK TERNA підписали протокол про безоплатну передачу обладнання / Укрнафта

Грецька промислово-будівельна група GEK TERNA безкоштовно передасть "Укрнафті" обладнання для газової інфраструктури. Воно допоможе створити додатковий резерв на випадок пошкодження основних потужностей через російські атаки.

Як пише Dilo, про це повідомив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Домовленість про передачу обладнання закріпили протоколом під час міжнародної конференції ReBuild Ukraine 2026 у Варшаві.

Йдеться про обладнання для компримування газу, регулювання тиску та супутні системи. Його можна буде використовувати для підготовки й транспортування газу, а також у разі пошкодження або виходу з ладу основних об'єктів інфраструктури.

"В умовах постійних російських атак на енергетичні об'єкти це особливо важливо. Додатковий резерв підвищує надійність системи та дає більше можливостей для стабільної роботи, зокрема в зимовий період", – зазначив Кукура.

Транспортування обладнання з Греції планують організувати в межах європейської програми EU RESCUE.

Після доставки "Укрнафта" займеться його адаптацією, монтажем, випробуванням і підготовкою до експлуатації.

Нагадаємо, "Укрнафта" створює власний хаб для перевірки та підготовки бурильних труб. Компанія планує ремонтувати використані труби й повертати їх у роботу, щоб менше залежати від зовнішніх підрядників.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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