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Греческая компания бесплатно передаст "Укрнафте" оборудование для газовой инфраструктуры
Греческая промышленно строительная группа GEK TERNA бесплатно передаст "Укрнафте" оборудование для газовой инфраструктуры. Оно поможет создать дополнительный резерв на случай повреждения основных мощностей из-за российских атак.
Как пишет Dilo, об этом сообщил глава правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.
Договоренность о передаче оборудования была закреплена протоколом во время международной конференции ReBuild Ukraine 2026 в Варшаве.
Речь идет об оборудовании для компримирования газа, регулировании давления и сопутствующих системах. Его можно будет использовать для подготовки и транспортировки газа, а также при повреждении или выходе из строя основных объектов инфраструктуры.
"В условиях постоянных российских атак на энергетические объекты это особенно важно. Дополнительный резерв повышает надежность системы и дает больше возможностей для стабильной работы, в частности, в зимний период", - отметил Кукура.
Транспортировку оборудования из Греции планируется организовать в рамках европейской программы EU RESCUE.
После доставки "Укрнафта" займется его адаптацией, монтажом, испытанием и подготовкой к эксплуатации.
Напомним, "Укрнафта" создает свой хаб для проверки и подготовки бурильных труб. Компания планирует ремонтировать использованные трубы и возвращать их в работу, чтобы меньше зависеть от внешних подрядчиков.