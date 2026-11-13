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Греческая компания бесплатно передаст "Укрнафте" оборудование для газовой инфраструктуры

Богдан Кукура, представители Укрнафты и GEK TERNA
В Варшаве "Укрнафта" и GEK TERNA подписали протокол о безвозмездной передаче оборудования / Укрнафта

Греческая промышленно строительная группа GEK TERNA бесплатно передаст "Укрнафте" оборудование для газовой инфраструктуры. Оно поможет создать дополнительный резерв на случай повреждения основных мощностей из-за российских атак.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

Договоренность о передаче оборудования была закреплена протоколом во время международной конференции ReBuild Ukraine 2026 в Варшаве.

Речь идет об оборудовании для компримирования газа, регулировании давления и сопутствующих системах. Его можно будет использовать для подготовки и транспортировки газа, а также при повреждении или выходе из строя основных объектов инфраструктуры.

"В условиях постоянных российских атак на энергетические объекты это особенно важно. Дополнительный резерв повышает надежность системы и дает больше возможностей для стабильной работы, в частности, в зимний период", - отметил Кукура.

Транспортировку оборудования из Греции планируется организовать в рамках европейской программы EU RESCUE.

После доставки "Укрнафта" займется его адаптацией, монтажом, испытанием и подготовкой к эксплуатации.

Напомним, "Укрнафта" создает свой хаб для проверки и подготовки бурильных труб. Компания планирует ремонтировать использованные трубы и возвращать их в работу, чтобы меньше зависеть от внешних подрядчиков.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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