Развитие собственной базы: "Укрнафта" приобрела новое оборудование для исследования скважин

"Укрнафта" приобрела и ввела в эксплуатацию современное оборудование для исследования скважин и пластовых флюидов. Это позволяет повысить точность геолого-технических решений и сократить время получения данных о состоянии месторождений.

Раньше часть таких работ выполняли внешние подрядчики. Развитие собственной исследовательской базы является стратегической составляющей работы нефтегазовой компании.

"Сегодня компания имеет собственную аналитическую базу, повысила качество планирования разработки месторождений и сократила время принятия технических решений. Параллельно формируется потенциал для предоставления исследовательских услуг другим недропользователям как отдельного направления бизнеса", - сообщил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

Для анализа параметров углеводородов в пластовых критериях компания получила свою PVT-установку (Pressure-Volume-Temperature). Это лабораторное оборудование изучает физические свойства нефти, газа и конденсата под влиянием высокого давления и температуры. Также в работе используются:

глубинные манометры для измерения давления;

эхолот-динамограф для анализа работы оборудования;

компактные инструменты каротажа mini-PLT для определения гамма-излучения, давления и температуры;

пробоотборники для герметичного взятия проб воды, нефти или газа из определенной глубины.

Кроме того, компания "Укрнафта" развивает внутренние инженерные разработки для повышения эффективности капитального ремонта скважин (КРС). Целью инициативы является сокращение сроков выполнения работ, контроль затрат и достижение технологической независимости от внешних подрядчиков.